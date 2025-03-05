الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء في غزة تكفي أقل من أسبوعين

يأتي هذا في سياق الحصار الإسرائيلي الذي فُرض خلال نهاية الأسبوع، والذي يهدف إلى الضغط على حركة حماس لقبول ترتيب بديل لوقف إطلاق النار، بعد مرور ستة أسابيع على الهدنة الهشة بين الطرفين.وكانت قد سمحت بزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن "برنامج الأغذية العالمي" أشار اليوم إلى أن مخزونه من الإمدادات قد انخفض بشكل كبير، حيث أعطى الأولوية لتوزيع الغذاء على السكان.كما حذر من أن مخزونات الوقود لديه ستكفي لبضعة أسابيع فقط.