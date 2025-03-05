طرد نائب ديمقراطي من قاعة الكونغرس بسبب خطاب ترامب

نيوز – دولي

أظهر مقطع فيديو وثقته وسائل الإعلام الأمريكية لحظة طرد النائب الديمقراطي من تكساس "آل غرين" من الكونغرس، بعد محاولته التشويش على الرئيس .

وفي الدقائق الأولي من أمام مجلسي الكونغرس، تسبب الإزعاج والتشويش من جانب النائب آل غرين في إخراجه من القاعة بواسطة سلطات إنفاذ في .

وفي التفاصيل أنه مع استمرار "الإزعاج" من آل غرين مرة بعد أخرى، وقف عدد كبير من النواب دعما لترامب الذي كان يتحدث عن الأصوات الانتخابية الكبيرة التي حصل عليها الجمهوريون في الانتخابات، وهتفوا للولايات المتحدة، وقال رئيس مايك جونسون بعد ذلك: يُطلب من الأعضاء الحفاظ على النظام في مجلس النواب، ووقف أي اضطرابات وتشويشات أخرى.. هذا تحذير"، وأردف قائلا: "يتورط الأعضاء في انتهاك متعمد ومستمر للنظام، الرئيس مستعد لاستدعاء سلطات إنفاذ لاستعادة النظام في الجلسة المشتركة".

وتوجه رئيس إلى غرين طالبا منه الجلوس، إلا أن الأخير ظل واقفا وبدأ بالتحدث، ليرد جونسون: "بعد أن وجد الرئيس أن أعضاء ما زالوا ينخرطون في التعطيل المتعمد والانتهاك المستمر للنظام، أصدر الآن توجيهات إلى سلطات إنفاذ باستعادة النظام. أخرجوا هذا الرجل من المجلس"، فخرج النائب الديمقراطي برفقة سلطات إنفاذ .