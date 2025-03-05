إيران تنفي تهديد الأمن البريطاني

نفت إيران، الأربعاء، "اتهامات" بمحاولتها تهديد الأمن البريطاني.

وقال بقائي المتحدث باسم اليوم الأربعاء إن تنفي ما قالت إنها "اتهامات" من بأنها تحاول تهديد أمن .

وكانت قالت أمس الثلاثاء، إنها ستصنف ضمن أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي. وسيلزم هذا بتسجيل كل ما تفعله لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا، مما يعرض لمستوى أعلى من التدقيق في ضوء ما وصفته بأنه نشاط عدواني متزايد.