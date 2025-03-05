عقوبات أمريكية تطال قادة حوثيين في اليمن.. من هم

وكشف الأصول التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة أعضاء رفيعي المستوى في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، مشيرا إلى قيام هؤلاء الأشخاص: "بتهريب معدات عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على شراء أسلحة للحوثيين من روسيا".بالإضافة إلى ذلك، فرض المكتب عقوبات على أحد العملاء المرتبطين بالحوثيين وشركته موضحا أنهما "قاما بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح في أوكرانيا، وحققا إيرادات لدعم العمليات العسكرية للحوثيين".وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: "من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم في مواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر . ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقويض قدرتهم على تهديد أفرادنا وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".وبحسب ما نشرت وزارة الخزانة الأميركية فإن المسؤولين الحوثيين البارزين الذين شملتهم العقوبات هم: محمد عبد السلام، إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني، مهدي محمد حسين المشاط، محمد علي الحوثي، علي محمد محسن صالح الهادي، عبد الملك عبد الله محمد العجري، خالد حسين صالح جابر، عبد الولي عبدو حسن الجبري.