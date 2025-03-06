العراق حاضر في "سجال بريطاني امريكي".. المملكة المتحدة غاضبة من نائب ترامب

وقال فانس ان وجود أمريكا في صفقة طاقة باوكرانيا افضل من نشر 20 الف جندي من عشوائية لم تخض حربا منذ 30 او 40 عاما.وأثارت تعليقات فانس حول قوة حفظ السلام الأوروبية التي تقودها بريطانيا وفرنسا، غضب السياسيين والمحاربين القدامى في كلا البلدين، الذين قالوا إنه أهان مئات الجنود الذين قتلوا وهم يقاتلون إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.من جانبه، قال البريطاني كير ستارمر، ان 642 عنصرا بريطانيا قتلوا خلال الحروب في أفغانستان والعراق"، مشيرا الى ان "لقد هؤلاء الرجال وماتوا من أجل بلدهم"، وذلك في محاولة للرد على تصريح الرئيس الأمريكي بعدم خوض بريطانيا حربا منذ 40 عاما.