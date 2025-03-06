مصر تنفذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين في السودان

أعلنت وسائل اعلام مصرية، اليوم الخميس، عن تمكن الأجهزة المعنية في من تحرير مواطنين مصريين مختطفين وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.





ونوهت "بنقل المصريين المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى مصر".

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" ان "عملية تحرير المصريين جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتهم".ونوهت "بنقل المصريين المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى مصر".