بقوة 4.1 درجة.. هزة أرضية تضرب شرقي مصر

ووقع مركز الهزة على بعد 131 كيلومترا شمالي مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب .وأضاف المعهد أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، بينما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أى ضحايا أو خسائر في الممتلكات.