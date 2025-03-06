بريطانيا تعلن رفع العقوبات المفروضة على 24 كيانًا سوريًّا

وفي وقت سابق، قالت بريطانيا، إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على بعد انهيار حكم الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز الحكومة السابقة.وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار "نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار"، وأضاف "لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".كما وافقت دول على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.ويسعى إلى المساعدة في إعادة بناء بعد أعوام النزاع، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.