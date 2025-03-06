بقاذفات "بي-52" في الشرق الأوسط.. واشنطن توجه رسالة تحذير لطهران

وتأتي هذه الخطوة من جانب الأمريكية "البنتاغون" في إطار سعي إدارة الرئيس لإجبار قادة على التفاوض في محاولة لوقف تخصيب اليورانيوم في طهران، بحسب الموقع.وكانت طلعة القاذفة "بي-52" هي الثالثة خلال 3 أسابيع فقط، وتأتي في الوقت الذي عادت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان" إلى البحر بعد فترة توقف قصيرة في البحر الأبيض المتوسط.وتعمل على تعزيز قدراتها الضاربة الاستراتيجية في المنطقة في استعراض للقوة، وقد رافقت الطائرات الحربية الإسرائيلية آخر مهمة لقاذفة "بي-52"، في رسالة غير مباشرة إلى صناع القرار السياسي الإيراني.وفي الشهر الماضي، وقع على مذكرة تعيد فرض حملة "الضغط الأقصى" لعزل اقتصادياً. وقال مراراً وتكراراً إنه يسعى إلى حل دبلوماسي سلمي لزيادة تخصيب اليورانيوم في إيران، لكنه حذر من أن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.