الخارجية الامريكية: 15 مليون دولار مكافأة لرصد شبكات الحوثيين المالية

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار".وأضاف البيان أن "هذه المكافأة "تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب الإرهابية حول العالم".

وأشار البرنامج إلى أن الحوثيين "أطلقوا المسيّرات والصواريخ على سفن البحرية الأميركية عديد المرات منذ عام 2023، مما عرض رجال ونساء قواتنا المسلحة للخطر، كما شنوا هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، ونفذوا هجوماً على الإمارات في كانون الثاني 2022، ومئات الصواريخ على منذ تشرين الثاني 2023".وكشف البيان أن الحوثيين شنوا أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية العابرة من خلال مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مما أدى إلى مقتل بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة البحرية في المنطقة على تغيير مسارها.