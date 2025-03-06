رفع "بعض العقوبات" الأوروبية على سوريا

وكانت قد حذفت، الخميس، 24 كيانا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.وكشفت الحكومة أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".وقررت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها المفروضة على التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.