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رفع "بعض العقوبات" الأوروبية على سوريا
دوليات
2025-03-06 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
151 شوهد
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنها قررت رفع بعض العقوبات المفروضة على
سوريا
بهدف مساعدة الشعب السوري.
وكانت
بريطانيا
قد حذفت، الخميس، 24 كيانا
سوريا
من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وكشفت الحكومة
البريطانية
أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن
سوريا
في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".
وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في
سوريا
وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".
وقررت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها المفروضة على
سوريا
التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
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