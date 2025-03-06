واشنطن تعلن: سنمنع وصول إيران للنظام المالي الدولي

أعلنت وزير الأمريكي بيسنت، الخميس، أن بلاده ستمنع وصول للنظام المالي الدولي.​

وقال بيسنت، "صعدنا حملة عقوبات ضد البنية التحتية تستهدف جميع مراحل سلسلة توريد النفط الإيراني". وأضاف "سنمنع وصول إلى النظام المالي الدولي عبر استهداف أطراف إقليمية تسهل نقل عائداتها". ولفت وزير الأمريكي الى أن "الولايات المتحدة ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على بهدف انهيار صادراتها النفطية والضغط على عملتها"، مشددا بالقول "جعل تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات".