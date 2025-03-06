قتلى باشتباكات مسلحة غربي سوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية قوله، إن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".وفي وقت سابق من الخميس، قال مصدر أمني باللاذقية إن: "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين".وأوضح أن تلك المجموعات قامت أيضا بـ"استهداف سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية".ويعرف الضابط السابق سهيل الذي يلقب بـ"النمر" أنه الضابط المقرب من بشار الأسد، واعتمد عليه في العمليات العسكرية ومنها تلك التي شنها على الغوطة بريف دمشق.الى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 16 عنصرا على الأقل من قوات الأمن في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.وأفاد المرصد عن "مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها" في محافظة اللاذقية حيث تدور الخميس مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام الطيران المروحي، بحسب المرصد.