فرض حظر تجوال في ثلاث محافظات سورية

أعلنت محافظات طرطوس وحمص واللاذقية في سوريا، مساء اليوم الخميس، فرض حظر تجوال عام.





من جهتها، قالت محافظة إنه "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن العام في مدينة فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس، وحتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025". وقالت محافظة طرطوس في بيان: "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن العام في مدينة طرطوس فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 مارس، وحتى الساعة 10:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025".

الى ذلك، أعلن الأمن العام في حظرا للتجوال من الآن حتى العاشرة صباحا، وقالت محافظة اللاذقية، إن "الأمن العام يعلن حظرا للتجوال في من الآن حتى العاشرة صباحا".





وكانت قوات الأمن السورية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات مسلحة في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة.