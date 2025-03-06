ترامب يحدد موعد زيارته للسعودية ويتحدث عن استثمار تريليون دولار

حدد الرئيس الأمريكي ترامب، موعد زيارته الى العربية .​

وقال في له، "إذا لم يدفع النيتو أموالا فإن لن تدافع عن دول الحلف"، موضحا "دول النيتو لا تزال تدفع أقل من المطلوب".

وأضاف "سيكون من الرائع تخلص من الأسلحة النووية"، مشيرا الى أنه "سيكون من الرائع لو تمكنا جميعا من نزع الأسلحة النووية لأنها قوة جنونية".

ولفت الرئيس الأمريكي "سأزور في غضون شهر ونصف"، كاشفا "طلبت من استثمار تريليون دولار في الشركات الأمريكية على مدى 4 سنوات ووافقوا وبعد موافقتهم على الاستثمار فسأذهب إلى هذا الربيع".