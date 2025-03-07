حرب جديدة من واشنطن ضد مؤيدي حماس في الجامعات

نيوز – دولي

تعتزم الأميركية استخدام الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس، وفق ما ذكره مسؤولون كبار في الوزارة لموقع "أكسيوس".

وذكر الموقع أن "وزارة الخارجية تعمل بالفعل مع وزارتي العدل والأمن الداخلي بهذا الشأن".

وكانت قناة "فوكس نيوز" ذكرت بشكل منفصل، أن ألغت تأشيرة قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس".

ووفقا للتقرير، فإن الإلغاء يمثل أول إجراء من نوعه.

ولم تعلق بشكل مباشر على التقارير، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال على منصات التواصل الاجتماعي إن "لا تتسامح مطلقا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".

وأضاف أن "مخالفي الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".

وفي كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي استمرت لعدة أشهر بالتزامن مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وذكر "أكسيوس" أن جهود "الضبط والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الموقع أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل، ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.