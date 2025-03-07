معلومات عن اللواء ابراهيم حويجة

نيوز – دولي

اعتقل جهاز الأمن الداخلي السوري، رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد الرئيس السابق الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر من إدارة الأمن العام "اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في بين 1987 و2002، في مدينة جبلة".

وحويجة متهم وفق المصدر "بمئات الاغتيالات" في عهد عائلة الأسد، بينها "الإشراف على اغتيال" الزعيم الدرزي اللبناني جنبلاط في 16 آذار 1977.

وتطارد قوات الأمن منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر ضباطا ومسلحين موالين للنظام السابق.

وإبراهيم حويجة نادر الظهور في العلن ولا تتوفر عنه معلومات كثيرة.

وعلى منصة إكس، أعاد النائب السابق جنبلاط الذي ورث الزعامة عن والده بعد اغتياله، نشر مرفقاً بتعليق "الله أكبر".

ولطالما اتهم جنبلاط النظام السوري باغتيال والده الذي قُتل بإطلاق رصاص من مجهولين اعترضوا سيارته في خضمّ التدخّل السوري في الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).

من هو إبراهيم حويجة؟

ان إبراهيم حويجة هو ضابط بارز، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في بعد اللواء محمد الخولي، لحوالي 15 عاًما حتى أقاله الرئيس السوري السابق بشار الأسد من منصبه عام 2002.

وينحدر من قرية عين شقاق بريف جبلة بمحافظة اللاذقية وهي بلدة متاخمة لبلدة بيت ياشوط مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

واستهل حويجة مسيرته العسكرية كضابط في القوات السورية في سبعينات القرن الماضي، وتمت ترقيته ليصبح مديًرا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995.

وكان له دور أساسي في الأجهزة الأمنية السورية لفترة طويلة، وفي محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أيار 2015.

وقال زعيم الحزب التقدم الاشتراكي في لبنان جنبلاط إن التحقيقات أظهرت أن مكتب المخابرات السورية في بيروت الذي كان يرأسه حويجة، هو المسؤول عن اغتيال والده جنبلاط.

وهو متزوج وله ابنة ُتدعى كنانة حويجة وملقبة بـ"المذيعة المليونيرة"، إذ عملت كمذيعة في التلفزيون السوري الرسمي، وبرز اسمها في السنوات الأخيرة كمفاوضة باسم النظام السوري مع فصائل المعارضة، واتهمت بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين.