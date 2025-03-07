تفاصيل ما حصل في سوريا الليلة الماضية

نيوز – دولي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، مقتل 70 شخصاً على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين موالين للمخلوع بشار الأسد.

وأفاد المرصد عبر منصة إكس بسقوط "أكثر من 70 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".

وفي حصيلة سابقة، كان المرصد قد أحصى مقتل 48 شخصاً على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة في مدينة جبلة ومحيطها في ريف اللاذقية، هم 28 مقاتلاً موالياً للأسد وأربعة مدنيين قتلوا بنيران قوات الأمن السوري، إضافة الى 16 عنصراً من قوات الأمن قتلوا برصاص مسلحين موالين للأسد.

ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم أحد أبرز التحديات التي تُواجه إدارة الرئيس أحمد الشرع، منذ وصوله إلى دمشق، بعد نزاع مدمّر بدأ قبل 13 عاماً.

وأرسلت السورية، وفق الرسمية "سانا"، "تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة".

وفي وقت لاحق، نقلت سانا عن مصدر من إدارة الأمن العام "اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا» بين 1987 و2002، في مدينة جبلة".

وحويجة متهم وفق المصدر بمئات الاغتيالات في عهد عائلة الأسد، بينها الإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط في 16 آذار 1977.

وحويجة نادر الظهور في العلن ولا تتوفر عنه معلومات كثيرة.

وعلى منصة إكس، أعاد النائب السابق وليد جنبلاط الذي ورث الزعامة عن والده بعد اغتياله، نشر الخبر مرفقاً بتعليق "الله أكبر".

ولطالما اتهم جنبلاط النظام السوري باغتيال والده الذي قُتل بإطلاق رصاص من مجهولين اعترضوا سيارته في خضمّ التدخّل السوري في الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990). وكان كمال جنبلاط آنذاك حليفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات ضدّ دمشق.

حظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية

وأفادت السورية بأن طرطوس أعلنت فرض حظر للتجوال في المدينة لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم.

فيما أفاد تلفزيون المُوالي للحكومة بأن إدارة الأمن العام في حمص أعلنت فرض حظر للتجوال اعتباراً من العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح الغد، وأضاف التلفزيون أن محافظة اللاذقية أعلنت حظر التجوال حتى العاشرة من صباح الغد.

وقُتل 28 مسلحاً موالياً للأسد، أمس الخميس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان".

فيما أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات في ريف اللاذقية؛ مَعقل الطائفة العلوية، مع مجموعات مسلَّحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش، خلال حُكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتخلَّل الاشتباكات شنُّ الطيران المروحي السوري ضربات على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خطوة دفعت ممثلين للطائفة العلوية إلى دعوة السكان للاعتصام، الجمعة، سلمياً في الساحات؛ احتجاجاً على التصعيد.

ونقلت السورية عن مدير أمن محافظة اللاذقية أن "المجموعات المسلَّحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع مجرم الحرب سهيل الحسن"، العقيد السابق في الجيش السوري، خلال حقبة الأسد، الذي كان يلقى تأييداً كبيراً في أوساط المُوالين للأسد ويُعدّ من أبرز قادته العسكريين.

مقتل عنصر بوزارة الدفاع

وذكرت الوكالة، في وقت سابق، أن أحد عناصر قُتِل، وأُصيب آخرون، في هجوم نفّذه مسلّحون من فلول المخلوع بشار الأسد، بريف اللاذقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في اللاذقية قوله إن "مجموعات من فلول الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات لوزارة الدفاع، قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر، وإصابة آخرين".

وأضافت الوكالة عن المصدر قوله: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين، والضرب بيدٍ من حديد على من يستهدف أمن سوريا".

وشنّت مروحيات عسكرية، ضربات على مسلَّحين في ريف اللاذقية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بُعَيد إعلان قوات الأمن مقتل أحد عناصرها بالمنطقة.

وأفاد المرصد بـ"ضربات شنّتها مروحيات سورية على مسلّحين في قرية بيت عانا وأحراج في محيطها، تزامناً مع قصف مدفعي على قرية مجاورة".

وبدأ التوتر في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح، وفق المرصد السوري.

من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي انتهاء عملياتها العسكرية، بعد سيطرتها على آخِر مواقع مجموعة مسلَّحة في مدينة الصنمين، شمال محافظة درعا.

وذكر تلفزيون سوريا، على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن ذلك حدث عقب اشتباكات استمرت 24 ساعة، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر المجموعة، والقبض على العشرات منهم، وذلك في إطار سلسلة حملات تُنفذها الحكومة السورية ضد فلول النظام المخلوع.

استنفار في إدلب

ومع شيوع مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن، ينحدر غالبيتهم من محافظة إدلب شمال غرب، معقل هيئة تحرير الشام؛ الفصيل الذي قاد الهجوم الذي أطاح الأسد قبل ثلاثة أشهر، تجمَّع حشد من الشبان وسط مدينة إدلب، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية؛ دعماً للقيادة العسكرية.

ودعت مساجد، عبر مُكبرات الصوت، إلى الجهاد ضد المسلّحين في الساحل السوري.

وجاء التوتر في ريف اللاذقية، بعدما كانت قوات الأمن قد شنّت حملة أمنية في مدينة اللاذقية الساحلية، منذ الثلاثاء، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وفق المرصد.

وأطلقت قوات الأمن، حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لكمين مسلَّح نصبته مجموعات من فلول الأسد، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصادر أمنية.

وشهدت مدينة اللاذقية، التي تقطنها غالبية علوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية كانت قد تراجعت حِدتها في الآونة الأخيرة.

لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحياناً مسلّحون مُوالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد.

ومنذ سيطرة السلطات الجديدة على الحكم في دمشق، في الثامن من كانون الأول، تُسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين مُوالين للحكم السابق بالوقوف خلفها.

وتُنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف فلول الاسد تتخللها اعتقالات.

ويفيد سكان ومنظمات، بين الحين والآخر، بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار حوادث فردية، وتتعهد بملاحقة المسؤولين عنها.