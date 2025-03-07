Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل ما حصل في سوريا الليلة الماضية

دوليات

2025-03-07 | 01:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل ما حصل في سوريا الليلة الماضية
3,838 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، مقتل 70 شخصاً على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين موالين للمخلوع بشار الأسد.

وأفاد المرصد عبر منصة إكس بسقوط "أكثر من 70 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".
وفي حصيلة سابقة، كان المرصد قد أحصى مقتل 48 شخصاً على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة في مدينة جبلة ومحيطها في ريف اللاذقية، هم 28 مقاتلاً موالياً للأسد وأربعة مدنيين قتلوا بنيران قوات الأمن السوري، إضافة الى 16 عنصراً من قوات الأمن قتلوا برصاص مسلحين موالين للأسد.
 
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تُواجه إدارة الرئيس أحمد الشرع، منذ وصوله إلى دمشق، بعد نزاع مدمّر بدأ قبل 13 عاماً.
وأرسلت وزارة الدفاع السورية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة".
وفي وقت لاحق، نقلت سانا عن مصدر من إدارة الأمن العام "اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا» بين 1987 و2002، في مدينة جبلة".
وحويجة متهم وفق المصدر بمئات الاغتيالات في عهد عائلة الأسد، بينها الإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط في 16 آذار 1977.
وحويجة نادر الظهور في العلن ولا تتوفر عنه معلومات كثيرة.
وعلى منصة إكس، أعاد النائب السابق وليد جنبلاط الذي ورث الزعامة عن والده بعد اغتياله، نشر الخبر مرفقاً بتعليق "الله أكبر".
ولطالما اتهم جنبلاط النظام السوري باغتيال والده الذي قُتل بإطلاق رصاص من مجهولين اعترضوا سيارته في خضمّ التدخّل السوري في الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990). وكان كمال جنبلاط آنذاك حليفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات ضدّ دمشق.
حظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية
وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن طرطوس أعلنت فرض حظر للتجوال في المدينة لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم.
فيما أفاد تلفزيون سوريا المُوالي للحكومة بأن إدارة الأمن العام في حمص أعلنت فرض حظر للتجوال اعتباراً من العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح الغد، وأضاف التلفزيون أن محافظة اللاذقية أعلنت حظر التجوال حتى العاشرة من صباح الغد.
وقُتل 28 مسلحاً موالياً للأسد، أمس الخميس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان".
فيما أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات في ريف اللاذقية؛ مَعقل الطائفة العلوية، مع مجموعات مسلَّحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش، خلال حُكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتخلَّل الاشتباكات شنُّ الطيران المروحي السوري ضربات على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خطوة دفعت ممثلين للطائفة العلوية إلى دعوة السكان للاعتصام، الجمعة، سلمياً في الساحات؛ احتجاجاً على التصعيد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير أمن محافظة اللاذقية أن "المجموعات المسلَّحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع مجرم الحرب سهيل الحسن"، العقيد السابق في الجيش السوري، خلال حقبة الأسد، الذي كان يلقى تأييداً كبيراً في أوساط المُوالين للأسد ويُعدّ من أبرز قادته العسكريين.
مقتل عنصر بوزارة الدفاع
وذكرت الوكالة، في وقت سابق، أن أحد عناصر وزارة الدفاع قُتِل، وأُصيب آخرون، في هجوم نفّذه مسلّحون من فلول المخلوع بشار الأسد، بريف اللاذقية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في اللاذقية قوله إن "مجموعات من فلول الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات لوزارة الدفاع، قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر، وإصابة آخرين".
وأضافت الوكالة عن المصدر قوله: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين، والضرب بيدٍ من حديد على من يستهدف أمن سوريا".
وشنّت مروحيات عسكرية، ضربات على مسلَّحين في ريف اللاذقية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بُعَيد إعلان قوات الأمن مقتل أحد عناصرها بالمنطقة.
وأفاد المرصد بـ"ضربات شنّتها مروحيات سورية على مسلّحين في قرية بيت عانا وأحراج في محيطها، تزامناً مع قصف مدفعي على قرية مجاورة".
وبدأ التوتر في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح، وفق المرصد السوري.
من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي انتهاء عملياتها العسكرية، بعد سيطرتها على آخِر مواقع مجموعة مسلَّحة في مدينة الصنمين، شمال محافظة درعا.
وذكر تلفزيون سوريا، على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن ذلك حدث عقب اشتباكات استمرت 24 ساعة، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر المجموعة، والقبض على العشرات منهم، وذلك في إطار سلسلة حملات تُنفذها الحكومة السورية ضد فلول النظام المخلوع.
استنفار في إدلب
ومع شيوع مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن، ينحدر غالبيتهم من محافظة إدلب شمال غرب، معقل هيئة تحرير الشام؛ الفصيل الذي قاد الهجوم الذي أطاح الأسد قبل ثلاثة أشهر، تجمَّع حشد من الشبان وسط مدينة إدلب، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية؛ دعماً للقيادة العسكرية.
ودعت مساجد، عبر مُكبرات الصوت، إلى الجهاد ضد المسلّحين في الساحل السوري.
وجاء التوتر في ريف اللاذقية، بعدما كانت قوات الأمن قد شنّت حملة أمنية في مدينة اللاذقية الساحلية، منذ الثلاثاء، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وفق المرصد.
وأطلقت قوات الأمن، حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لكمين مسلَّح نصبته مجموعات من فلول الأسد، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصادر أمنية.
وشهدت مدينة اللاذقية، التي تقطنها غالبية علوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية كانت قد تراجعت حِدتها في الآونة الأخيرة.
لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحياناً مسلّحون مُوالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد.
ومنذ سيطرة السلطات الجديدة على الحكم في دمشق، في الثامن من كانون الأول، تُسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين مُوالين للحكم السابق بالوقوف خلفها.
وتُنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف فلول الاسد تتخللها اعتقالات.
ويفيد سكان ومنظمات، بين الحين والآخر، بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار حوادث فردية، وتتعهد بملاحقة المسؤولين عنها.

>> تابع قناة السومرية على تويتر 

مرصد

سوري

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
Play
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
من الأخير
Play
من الأخير
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
Play
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
Play
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
بال 90
Play
بال 90
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
Play
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
Play
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
Play
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
زار رمضان
Play
زار رمضان
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
Play
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
Play
بغداد الشواكة - الحلقة ٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-06
من الأخير
Play
من الأخير
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
Play
عدنان الزرفي - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-06
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
Play
د.قصي محبوبة - الحلقة ٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-06
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
جولة إلى الأسواق الشعبية في رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
Play
الحلقة ٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-06
بال 90
Play
بال 90
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
Play
باب الشيخ الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٦ | رمضان 2025
14:00 | 2025-03-06
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
Play
حلقة ٦ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
Play
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
Play
06-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-06
زار رمضان
Play
زار رمضان
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
Play
كلمات مؤثرة ودموع شيماء قاسم - الحلقة ٦ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-06
اخترنا لك
"بطريقة احترافية داخل حبات الشوكولا".. إحباط تهريب 6 كغم من الكبتاغون
02:21 | 2025-03-07
تصعيد خطير في الاحداث السورية.. ومطالب بتدخل أممي عاجل
02:00 | 2025-03-07
معلومات عن اللواء ابراهيم حويجة
00:43 | 2025-03-07
حرب جديدة من واشنطن ضد مؤيدي حماس في الجامعات
00:31 | 2025-03-07
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
16:18 | 2025-03-06
ترامب يحدد موعد زيارته للسعودية ويتحدث عن استثمار تريليون دولار
15:33 | 2025-03-06
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.