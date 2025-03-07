"بطريقة احترافية داخل حبات الشوكولا".. إحباط تهريب 6 كغم من الكبتاغون

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار الحريري الدولي، تمكنت من ضبط محاولة لتهريب ما يقارب الستة كيلوغرامات من مادة الكبتاغون مع سوريين، كانا مغادرين إلى الإمارات العربية المتحدة موضبة بطريقة احترافية داخل حبات شوكولا".