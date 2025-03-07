تفاصيل رسالة ترامب المبعوثة إلى المرشد الإيراني خامنئي اليوم

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد التفاوض بشأن برنامج الأسلحة النووية مع وأرسل رسالة إلى يوم أمس الخميس قال فيها إنه يأمل أن تتفاوض.وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى أمس (الخميس)".وفي مطلع يناير الماضي وقع على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.وفي أواخر يناير قال عباس عراقجي إن بلاده لا ترى أي فرصة لاستئناف المفاوضات مع طالما استمرت في التحدث بلغة التهديد والضغوط.من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".