واشنطن توجه رسالة للعراق بشأن الطاقة

نيوز –دولي

دعت الأميركية، اليوم السبت، الحكومة إنهاء اعتمادها على الطاقة الإيرانية، فيما اكد معهد واشنطن لدراسات الأدنى أن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في تصريح صحفي إن "الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الدعم الاقتصادي"، حاثة "الحكومة إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة في أقرب وقت ممكن".

وسُئلت عما إذا كان سيتم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران أم لا، فقالت "ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي من الكهرباء الذي ينتهي في الثامن من آذار (اليوم)، نراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الدعم الاقتصادي أو المالي".

وأضافت في أول إفادة لها في عهد الرئيس دونالد ترامب "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة في أقرب وقت ممكن، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 آذار 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 شباط 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط.

وذكر معهد واشنطن لدراسات الأدنى أن "العراق الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة"، داعيا الى "دعم البلد في تعزيز اعتماده على ذاته، لتأمين تحقيق الاكتفاء في قطاع الطاقة للمرة الأولى في صيف 2025".

وعلى الرغم من أن يعدّ قوة رئيسية في قطاع الطاقة، فإنه يفتقر إلى الاكتفاء الذاتي في مجالي الغاز والكهرباء، مما يجعله يعتمد على لتعويض جزء من هذا النقص.

لكن التقرير أوضح أن "الصورة باتت مختلفة اليوم، فالعراق يهدف إلى إنتاج 28 غيغاواط من الطاقة خلال موسم ذروة الطلب في صيف 2025، وهو ما سيظل يلبي فقط 60-75% من إجمالي ذروة الطلب"، مشيرا إلى أن "مساهمة لم تعد تمثل النسبة الضخمة التي كانت تبلغ 40% من إنتاج الطاقة العراقي".

فمن أصل 10 غيغاواط التي اعتادت توفيرها، انخفضت الكمية مؤخرًا إلى 1.5 فقط، حيث قررت إيقاف ثلثي صادرات الكهرباء إلى وبالمئة من الغاز بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، ومن المرجح أن تقطع إمدادات الطاقة إلى مرة أخرى في صيف 2025.

لكن وفقا لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، وسط توقعات أن يواجه بسبب العقوبات الأميركية، صعوبات إضافية إذا توقف الغاز الإيراني الذي يزود منظومة الكهرباء العراقية بنحو 40% من إنتاجها الحالي، الذي يقرب من نحو 20 ألف ميغاواط.