بسبب كورونا.. واشنطن تطالب بكين بدفع 24 مليار دولار

نيوز – دولي

طالبت أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ"إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس المستجد في بداية الوباء"، وفق ما أفادت صحيفة "ذا نيويورك تايمز".

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة إن "حكما صدر في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة".

وأصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما أمس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية "مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية"، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.

واتهمت الدعوى التي رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ"حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.

وقال مسؤولون صينيون إنهم "لم يقبلوا قرار القاضي".

وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن "الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19 وانخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية".

وقال إن "هذه الإجراءات أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس".

وأصدر القاضي ليمبو، من الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.