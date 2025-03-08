صاحب فيديو "ترامب غزة" يكشف المستور

نيوز – دولي

كشف صانع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع تحت عنوان " غزة"، والذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تفاصيل مثيرة عن قصة انتشار الفيديو.

وظهر الفيديو لأول مرة في شباط الماضي، بعد وقت قصير من كشف عن خطته لتطوير العقارات في غزة، والتي قال إنه يريد من خلالها "إخلاء" سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني شخص لإنشاء "ريفييرا الأوسط".

وقال سولو أفيتال، المقيم في لوس أنجلوس، إنه "أنشأ الفيديو في أقل من 8 ساعات أثناء تجربته لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأن انتشاره فاجأه تماما".

وأضاف: "نحن رواة قصص، ولسنا مستفزين، نقوم أحيانا بأعمال سخرية مثل هذا الفيديو الذي كان من المفترض أن يكون كذلك. هذه هي ثنائية السخرية: الأمر يعتمد على السياق الذي تضعه لتحديد المغزى أو النكتة. هنا لم يكن هناك سياق، وتم نشره دون موافقتنا أو علمنا".

وأفيتال، أمريكي ولد في إسرائيل، وشريكه في العمل أرييل فرومين، مخرج فيلم "ذا آيس مان" عام 2012، يديران شركة "آي ميكس" للإنتاج البصري، حيث ينتجان أفلاما وثائقية وإعلانات.

وقال أفيتال إنه "كان يجرب منصة أركانا للذكاء الاصطناعي، وقرر إنشاء سخرية حول هذه الفكرة المتعجرفة لوضع تماثيل في ليرى ما يمكن أن تفعله الأداة".

وقد شارك المقطع مع أصدقائه، بينما نشره شريكه في العمل على حسابه الشهير في "إنستغرام" لبضع ساعات، قبل أن يشجعه أفيتال على إزالته بحجة أنه "قد يكون حساسا قليلا ولا نريد أن نأخذ جانبا من القضية".

كما شارك الثنائي نسخة مبكرة من الفيديو مع ميل جيبسون، الذي عينه سفيرا خاصا لهوليوود في يناير، والذي تعاون سابقا مع "آي ميكس" و"أركانا".

وقال جيبسون إنه "شارك مقطع فيديو آخر عن حرائق لوس أنجلوس مع أشخاص مقربين من ترامب، لكنه نفى مشاركة فيديو مع الرئيس الأمريكي، وفقا لصانعي الفيديو".

وعرف أفيتال أن "الفيديو وصل إلى جمهور أوسع عندما استيقظ على آلاف الرسائل على هاتفه، حيث نبهه أصدقاؤه إلى منشور ترامب".

وأعرب عن دهشته من بعض ردود الفعل، قائلا: "إذا كان هذا الفيديو جزءا من مسرحية في برنامج "ساترداي نايت لايف"، لكانت التصورات الإعلامية معاكسة تماما، الجميع كان سيعتبره نكتة".

وأضاف أن "هذه التجربة أكدت له كيف تنتشر الأخبار المزيفة عندما تأخذ كل شبكة ما تريده وتقدمه للمشاهدين مع رواياتها الخاصة"، مشيرا إلى أنه يأمل أن "تشعل هذه التجربة نقاشا عاما حول الصواب والخطأ في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك حقوق المبدعين".