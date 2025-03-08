الجامعة العربية "قلقة" من أحداث سوريا وتشدد على هذا الأمر

وقالت لجامعة العربية، في بيان، إنها تتابع بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.وأعربت عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم وتفاقم من التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية.وشددت على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار وتقويض فرص تعافيها.