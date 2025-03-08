حزب الله يبرأ نفسه من أحداث سوريا

وذكر بيان صادر عن الحزب، أن "بعض الجهات تدأب على الزجّ باسم فيما يجري من أحداث في واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك و ينفي بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".ودعا وسائل الإعلام، ‏إلى "توخّي الدقة في نقل وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة".