​دمشق تعلن: الأوضاع تحت السيطرة الكاملة

وذكر المتحدث باسم السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".

وأضاف: "ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم والأوضاع تحت السيطرة الكاملة".



وتابع: "قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا، في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم".



وأشار إلى أن القوات قامت بـ"تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة".



هذا وقال لحقوق الإنسان، إن حصيلة القتلى جراء يومين من الاشتباكات قد ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيل.



واندلعت الاشتباكات، التي بدأت أول أمس الخميس، في تصعيد كبير للتحدي الذي يواجه الحكومة الجديدة في دمشق.