مسيرة مناهضة للتدخل الفرنسي في النزاع الأوكراني بباريس

وشارك مئات من المواطنين في المظاهرة التي بدأت يوم السبت باريس في ساحة القصر الملكي، وحمل المتظاهرون الأعلام ولافتات كثيرة مكتوب عليها: "ماكرون، لن نموت من أجل أوكرانيا".وأوضحت "نوفوستي" أن ملصقات ظهرت أيضا في شوارع باريس تحمل ذات الشعار وملصقات تحمل صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتب عليها: "استقل فورا" و"ماكرون يريد الحرب، ارحل ارحل يا ماكرون".وسارت المظاهرة التي نظمها حزب "الوطنيين" باريس مرورا بمتحف اللوفر وجسر السين، كما أدلى زعيم الحزب فلوريان فيليبو بتصريحات صحفية خلال المظاهرة، أكد عبرها أن "ماكرون لا يريد السلام على الإطلاق"، قائلا: "كان هذا صحيحا منذ البداية والآن الأمر واضحا، إنه يريد مواصلة الحرب مع الاتحاد الأوروبي، وهم مهتمون بسياسة المواجهة المستمرة مع روسيا وبناء جيش أوروبي وأسلحة نووية أوروبية.. يريد ماكرون الاستفادة من سياسة الخوف للحفاظ على منصبه ومن يدري ربما يسعى إلى ولاية ثالثة".وأكد فيليبو أن فرنسا لا تملك الوسائل لشن حرب، ولكن "يمكن لماكرون أن يخلق استفزازا من شأنه أن يقودنا جميعا إلى تصعيد خطير للغاية".يشار إلى أن ماكرون قال في 5 مارس الجاري، إن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، داعيا إلى مناقشة استخدام أسلحة فرنسا النووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا وبشأن دور واشنطن القيادي في حلف شمال الأطلسي.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بيان ماكرون بشأن روسيا بأنه تصادمي للغاية. ووفقا له، فإنه يحتوي على العديد من المغالطات، وعلى وجه الخصوص، لم يذكر شيئا عن كيفية "زحف البنية التحتية العسكرية لحلف (الناتو) على بعد سبعة أميال" نحو الحدود ومخاوف موسكو المشروعة في هذا الصدد.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس فلاديمير بوتين بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وأشار الرئيس إلى أن السياسيين الغربيين يخوفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل تحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يفهمون جيدا زيف هذا الأمر".