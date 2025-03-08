موقف أمريكي جديد يخص إيران

كشف البيت الأبيض، السبت، عن موقف أمريكي جديد يخص .

وقال البيت الأبيض، "نأمل أن تضع شعبها ومصالحها العليا فوق الإرهاب"، موضحا "يمكن التعامل مع عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت، إن لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي أنه أرسل رسالة إلى أعلى في البلاد للتفاوض على اتفاق نووي.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن وافقت على مساعدة إدارة في التواصل مع بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.