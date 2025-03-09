تركيا.. اعتقال 200 امرأة في يوم النساء العالمي

انطلقت المسيرة النسوية الليلية قرب ميدان في إسطنبول عند اللغروب، وارتدت المشاركات اللون الأرجواني ورفعن لافتات تحمل شعارات بينها "لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع" و"عاش نضالنا النسوي"، وبعد انتهاء المسيرة دون حوادث، بدأت الشرطة التركية تعتقل العديد من المشاركات، حيث وصل عدد المعتقلات الى 200 امرأة، في الثامن من اذار، أي في يوم .وتحظر السلطات التظاهر منذ سنوات في ميدان بوسط الذي أحيط بعوائق، لكنها تسامحت في السنوات الأخيرة مع بعض التجمعات في أمكنة قريبة مع تكثيف وجودها الأمني.وفي وقت سابق، تجمعت مئات المتظاهرات في حي كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة، ولوحن أيضا بلافتات أثناء سيرهن في الشوارع.وسبق ان قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2021 بسحب من اتفاقية إسطنبول التي تلزم الدول بوضع قوانين تهدف إلى منع العنف ضد وملاحقة مرتكبيه، وبحسب بيانات لمنظمات مدنية فانه ما لا يقل عن 1318 امرأة قتلت على يد رجال منذ انسحاب من الاتفاقية في آذار/مارس 2021.