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واشنطن لبغداد: إيران هي مورّد طاقة غير موثوق به
دوليات
2025-03-09 | 09:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,223 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
اكد المتحدث باسم الأمن القومي جيمس هيويت، اليوم الاحد، ان النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية، فيما اشارت الخارجية الأميركية ان
إيران
هي مورّد طاقة غير موثوق به.
وقال هيويت في تصريح تابعته
السومرية
نيوز، ان "الرئيس ترامب كان واضحًا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط".
وأضاف: "نأمل أن يضع النظام مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار".
الضغط على
بغداد
في البداية، منح الرئيس ترامب إعفاءات لعدد من المشترين لتلبية احتياجاتهم من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات
إيران
من الطاقة عام 2018.
وجددت إدارته وإدارة جو بايدن إعفاء
العراق
بشكل متكرر، مع الضغط على
بغداد
لتقليل اعتمادها على الكهرباء
الإيرانية
. وأعاد المتحدث باسم
وزارة الخارجية
التأكيد على هذا المطلب.
وقال "نحث الحكومة العراقية على
القضاء
على اعتمادها على مصادر الطاقة
الإيرانية
في أقرب وقت ممكن"، لافتا الى ان "إيران هي مورّد طاقة غير موثوق به".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في وقت سابق من اليوم، ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما كشف القائم باعمال السفارة الأميركية ببغداد دانيال روبنستين الى ان استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.
وذكر المكتب الإعلامي للعطواني في بيان ورد للسومرية نيوز ان الأخير "استقبل، القائم باعمال السفارة الأميركية ببغداد دانيال روبنستين والوفد المرافق، ورحب العطواني بروبنستين، وإذ أكد أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، شدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأميركية.
وبحث اللقاء – بحسب البيان - سبل تعزيز التعاون المشترك بين
العراق
والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي. كما ركز الاجتماع على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء
العراق
من استيراد الغاز الإيراني.
وحمل العطواني، السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب
العراقي
لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن، وفقا للبيان.
وأكد العطواني ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة.
كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الاميركية على القطاع المالي والمصرفي في
العراق
من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية، مبينا ان
العراق
حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي
العراقي
بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي.
بدوره، أبدى السفير الأميركي تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل ايجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا الى إن استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات.
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