انفجار سيارة في "تل أبيب"

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، ان سيارة انفجرت في "تل أبيب".

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته نيوز، ان "سيارة انفجرت في تل أبيب، وسط انباء عن وقوع إصابات مختلفة". وأضافت ان "قوات كبيرة في طريقها إلى الموقع للتحقيق في الحادث".

