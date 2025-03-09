الخارجية الأمريكية تعلق على أحداث الساحل السوري الدامية

نيوز – دولي

أكدت الأمريكية أن واشنطن تدين "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب خلال الأيام الأخيرة".

وذكرت الخارجية في بيان: ان "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم".

وأكدت الخارجية في بيانها أنه "يتعين على السلطات المؤقتة في محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".

وكانت السلطات في سوريا، أعلنت امس السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد، وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من كانون الاول.

هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، بارتفاع حصيلة قتلى الساحل السوري إلى 830 شخصا.