اجتماع الأردن يؤكد دعمه لأمن واستقرار سوريا

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيش ومديري .وفي ختام الاجتماع، قال وزير خارجية الأردن، الصفدي، إن "أمن واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة".وتابع، خلال مؤتمر صحفي مشترك: "الاجتماع أكد الموقف الموحد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم بما يحقق أمنها واستقرارها".ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة".وتصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.