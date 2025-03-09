نعيم قاسم: جسم حزب الله كبير ولدينا قدرات كبيرة

اعتبر العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأحد، أن جسم حزب الله كبير ولديه قدرات كبيرة.



وقال في له، "أحيي الشعب والمرجعية والعلماء والحشد والعتبات المقدسة".

وأضاف "بعد اغتيال سماحة اتصلتُ بالسيد هاشم صفي الدين وتحدّثنا عن موضوع الدفن وتطرقنا الى موضوع الأمانة العامة قبل الدفن كعنصر وعامل قوّة وطلبتُ أن يكون هو الأمين العام".

ولفت الى أن "جسم حزب الله كبير ولدينا قدرات كبيرة جداً"، مضيفا "كان لدينا انكشاف أمني وبعض الخلل ونجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعبر والمحاسبة".