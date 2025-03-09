يخص سوريا.. طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

طلبت الأمريكية وروسيا من الدولي عقد اجتماع بشأن .



ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم، "واشنطن وموسكو تطلبان من الدولي عقد اجتماع الاثنين بشأن تصاعد العنف في سوريا".

وتصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.