اصالة تعلق على احداث الساحل السوري.. "نهر من الدم"





ووصفت أصالة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" ما يجري بأنه "نهر من الدم"، داعيةً جمهورها للصلاة والدعاء من أجل وقف القتل والمعاناة.

وقالت أصالة: "يا رب بحق هالأيام الفضيلة تحفظ كلها، ويوقف نهر الدم ويوقف هالقهر"، وأضافت: "يا رب والله مو معقول عم يصير، بدنا وبشدة يا رب توقف مع ناس ما بقى فيها، يا رب من عندك الحل".وتابعت: "ادعوا لسوريا وصلّوا لها، كل الصلوات لازم تتصلّى لها، والله قادر وهو السميع وهو الرحيم".