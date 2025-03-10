تعليق مثير لترامب عن رواد الفضاء العالقين

وتابع ترامب: " لقد تركوا هناك (الرواد) في أمل أن يعجبوا ببعضهم بعضا. ربما سحبون بعضهم بعضا. لا أعلم".وأضاف: "لقد تم تركهما هناك. فكروا في الأمر، وأرى ذات الشعر الكثيف، إنها تمتلك شعرا كثيفا جدا، لا مزاح في ما يتعلق بشعرها".وقد أكد في تصريحاته على ضرورة إعادة رواد إلى الأرض "في أقرب وقت ممكن".