ماسك يكشف عن هجوم سيبراني ضد منصته "إكس"

وأضاف ماسك: "نحن نتعرض للهجمات يوميًا، ولكن هذا الهجوم تم باستخدام الكثير من الموارد. من المحتمل أن مجموعة كبيرة ومنسقة أو هي من تقف وراءه".وختم منشوره بـ"جاري التتبع…"، في إشارة إلى البحث عن المتورطين في الهجوم السيبراني على منصته.وتعرضت منصة "إكس"، بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث أفاد موقع "داون ديتيكتور" بتلقي أكثر من 50,000 تبليغ حول العالم عن مشاكل في الوصول إلى المنصة.