توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، عن توقيع اتفاق باندماج قوات الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية.



وقالت الرئاسة في بيان، إنه "تم توقيع اتفاق باندماج قوات الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية"، موضحة أن "الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات الديمقراطية مظلوم عبدي".

وأضافت أن "الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، وينص على أن الكردي أصيل في وحقه مضمون في المواطنة والدستور".

ولفتت الرئاسة السورية الى ان "الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي ضمن إدارة السورية، وينص على أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيق البنود في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتابعت "الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية ودعم السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها، وضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وتأمين حمايتهم من السورية".