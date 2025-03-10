قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات سلاح في سوريا

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مستودعات سلاح بريف درعا في .

وقالت وسائل إعلام دولية، "قصف جوي إسرائيلي يستهدف مستودعات سلاح في اللواء 12 قرب مدينة إزرع بريف درعا". وأضافت أن "قصفا جويا إسرائيليا على الفوج 89 في جباب بريف درعا". الى ذلك، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن "طائرات إسرائيلية قصفت منصات ودبابات تابعة للجيش السوري شمال درعا".