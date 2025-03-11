الخارجية الإيرانية تعلق على وقف توريد الغاز: "استهداف للشعب العراقي"

وقال عراقجي في منشور له على منصة "إكس" إنه "من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأميركية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر القادمة".وأضاف: "نحن نقف مع الشعب العراقي، ونبقى ملتزمين بتعهداتنا للحكومة العراقية للتعامل من أجل مواجهة إجراءات غير القانونية".وانتهت يوم 8 اذار، مدة الاستثناء الذي أعطته للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إنهاء الإعفاءات التي تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد طهران.