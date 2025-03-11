دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال

ووفقا لقناة "النهار"، تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية.وحسب نفس المصادر، "فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري".وتمكنت مصالح الشرطة بمدينة سطيف (شرقي الجزائر) من الإطاحة بعصابة تمتهن بيع لحوم والبغال عشية شهر رمضان. وكللت مهمة الشرطة بنجاح، بعد جمعها لمعلومات استطاعت من خلالها تتبع أثر باعة اللحوم المفرومة التي يوزعونها على مطاعم ومحلات البيتزا في المدينة.