فرض رسوم أمريكية جديدة على كندا

ويأتي تصريح الذي كرر تلويحه بأن يجعل من كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، عقب قرار مقاطعة فرض رسوم إضافية على صادرات الكهرباء الى ثلاث ولايات أميركية، ما دفع الرئيس الأميركي الى التحذير من فرض رسوم إضافية "تؤدي الى إغلاق قطاع صناعة السيارات في كندا بشكل نهائي".وقال في بيانه: "بناءً على فرض مقاطعة الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على "الكهرباء" القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت تعليماتي إلى بإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25%، لتصل إلى 50%، على جميع الفولاذ والألمنيوم القادمين إلى من كندا، وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم. وسيدخل هذا حيز التنفيذ غدًا صباحًا، 12 مارس".لم يكتفِ بهذه الخطوة، بل وجه تحذيرًا حادًا إلى كندا بضرورة إلغاء تعريفاتها المفروضة على المنتجات الأمريكية، وخاصة في قطاع الألبان، وإلا فستواجه تداعيات خطيرة على صناعة السيارات لديها.