القبض على رئيس الفلبين السابق بعد مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية

وقال الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، في بيان، إن دوتيرتي "اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، قبل احتجازه".وكانت حملة "الحرب على المخدرات" السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2016، التي أسفرت عن مقتل الآلاف، وفق رويترز.ودافع دوتيرتي (79 عاما) مرارا عن الحملة. ونفى أنه أصدر أوامر بقتل من يشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل "في حالة فقط".بدأت الفلبين، الأربعاء، مناورات بحرية وجوية مشتركة مع وكندا وأستراليا تستمر يومين، حسبما ذكر بيان مشترك، وذلك على وقع تزايد مطالب بالسيادة على بحر الجنوبي.وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة عام 2019، عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.وكانت ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتساءل دوتيرتي عن سبب اعتقاله في مقطع مصور نشرته ابنته، فيرونيكا على إنستغرام، من مقر احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية في مانيلا.وقال في المقطع: "ما هو القانون؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟"، ولم يكن من الواضح من الذي كان يتحدث إليه.وأضاف: "لم أحضر إلى هنا بإرادتي، وإنما بإرادة شخص آخر. ليس لديكم سبب الآن لحرماني من الحرية".ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.قال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد مواطنيها الذي كان يقيم في السعودية.وقال سلفادور بانيلو، حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له، إن اعتقاله "غير قانوني"، وإن الشرطة "رفضت" أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني.وأضاف بانيلو في بيان: "مذكرة الاعتقال صدرت من الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين".ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاعتقال بأنه "خطوة مهمة للمساءلة في الفلبين". وقالت إن السلطات يجب أن تسلم دوتيرتي بسرعة إلى الدولية.وأضافت في بيان: "اعتقاله يمكن أن يجعل الضحايا وأسرهم أقرب إلى العدالة، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون".