ترامب يعلن: سنجري لقاء مع روسيا اليوم أو غداً

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الثلاثاء، أن بلاده ستجري لقاء مع اليوم أو يوم غد.

وقال في كلمة له، "أتطلع لخفض الرسوم على كندا وسأخبركم إذا قررت تفعيل قرار رفع الرسوم على كندا إلى 50%".

وأضاف أن "الأسواق المالية ستتأرجح صعودا وهبوطا"، موضحا "لست قلقا بشأن تراجع الأسواق المالية".

الى ذلك قال ترامب، "سنجري لقاء مع اليوم أو غدا".

وكان أكد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ملتزم باستعادة الهيمنة على الصعيد العالمي.