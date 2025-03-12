حصيلة جديدة من المرصد السوري لضحايا احداث الساحل

وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق .وتحدّث المرصد لاحقاً عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خاصة من الطائفة العلوية.ووفقاً لأحدث حصيلة للقتلى المدنيين بحسب المرصد فقد سقط 658 قتيلاً في اللاذقية، و384 في طرطوس و171 في حماة و12 في .وفي محاولة منها لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".