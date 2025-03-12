ترامب يباشر بخفض عدد موظفي وزارة التعليم إلى النصف

وقالت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، في بيان، إنّ "وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرةً إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتباراً من 21 آذار الجاري.وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين".وأفادت وسائل إعلام أميركية عدّة الأسبوع الماضي أنّ الرئيس الجمهوري يعدّ العدّة لتفكيك هذه الوزارة.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ إدارة تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها.وبحسب نص الذي تعمل عليه إدارة ترامب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق في حدود ما هو مناسب ومسموح به قانوناً".