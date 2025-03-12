ترامب يعلن: سنفرض ضرائب على الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء، أن بلاده ستفرض على بالنسبة نفسها التي يفرضها عليها.

وقال في كلمة له، "تلقينا رسائل إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والكرة في ملعب روسيا الآن وقد أرسلنا إليها مبعوثين ونأمل تحقيق وقف لإطلاق النار".

وأضاف "لدينا علاقات تجارية رائعة مع أيرلندا يمكن تطويرها ولدينا عجز هائل مع أيرلندا التي كانت ذكية للغاية"، موضحا "أيرلندا كانت ذكية واستولت على شركات أدوية أمريكية وشركات أخرى".

ولفت الى أن "الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء لسنوات وكان صارما للغاية وحان دورنا الآن"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي لم يعاملنا بشكل عادل وقام برفع دعاوى قضائية ضد شركاتنا وسنفرض على بالنسبة نفسها التي يفرضها علينا".