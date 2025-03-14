شمس الكويتية تعلق على احداث سوريا: سبايا من جديد!

وغرّدت الفنانة الخليجية عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس" : "عندما أبديت رأيي في تسليم السلطة لجماعات تكفيرية، هوجمت وهُدّدت وشُتمت بأبشع الألفاظ، وها هي النتيجة: قتل وتمثيل بالجثث واغتصاب وحرق بشر أحياء وسبايا!".واستعادت شمس بتدوينتها الجديدة، تغريدة سابقة جاء فيها: "شبابنا من دول منطقة العربي، لا تكرروا غلطة مَن سبقكم في التعاطف مع الأحداث والحكم عليها، لأن العالم يمر بسياسة تُسمّى "الفوضى الخلاّقة" هذا هو أكثر وقت نحتاج فيه الى التلاحم والتراحم والاستماع الى قياداتنا الحكيمة التي لمسنا ورأينا حكمتها وشجاعتها وذكاءها ورحمتها بالمواطن والمقيم وبكل إنسان في هذا العالم، يا ربّ احفظ قادتنا وأهلنا في وفي كل مكان".