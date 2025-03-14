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بشأن برنامج إيران النووي.. الصين توجه رسالة صريحة لأمريكا
دوليات
2025-03-14 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,351 شوهد
السومرية
نيوز ـ دوليات
شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، على ضرورة حل مسألة الملف النووي الإيراني عبر "الحوار"، فيما تستضيف بكين دبلوماسيين من
طهران
وموسكو لإجراء محادثات بشأن المسألة.
وقال في حضور رئيسي الوفدين الروسي والإيراني إن "العقوبات الأحادية الجانب لن تؤدي سوى إلى مفاقمة النزاعات، مؤكدا ان الحوار والتفاوض هما الخياران الوحيدان".
وكانت
الولايات المتحدة
قد شددت، إثر جلسة مغلقة عقدها
مجلس الأمن
الدولي بشأن الملف النووي الإيراني على وجوب أن يكون المجلس "موحدا" في إدانة سلوك إيراني بشأن برنامجها النووي.
وبعث الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عبر قناة دبلوماسية غير تقليدية، حيث سلمت دولة الإمارات الرسالة إلى
طهران
.
الرسالة التي جاءت في وقت حساس، تأتي في إطار محاولة
واشنطن
لدفع
إيران
إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي أثار قلقا دوليا على مدار السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، رد خامنئي على دعوة
ترامب
بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس
ترامب
ليس سوى "خداع للرأي العام"، متمسكًا بموقف
إيران
الرافض لأي محادثات تحت الضغط
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