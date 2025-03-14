بشأن برنامج إيران النووي.. الصين توجه رسالة صريحة لأمريكا

وقال في حضور رئيسي الوفدين الروسي والإيراني إن "العقوبات الأحادية الجانب لن تؤدي سوى إلى مفاقمة النزاعات، مؤكدا ان الحوار والتفاوض هما الخياران الوحيدان".وكانت قد شددت، إثر جلسة مغلقة عقدها الدولي بشأن الملف النووي الإيراني على وجوب أن يكون المجلس "موحدا" في إدانة سلوك إيراني بشأن برنامجها النووي.وبعث الرئيس الأميركي برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عبر قناة دبلوماسية غير تقليدية، حيث سلمت دولة الإمارات الرسالة إلى .الرسالة التي جاءت في وقت حساس، تأتي في إطار محاولة لدفع إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي أثار قلقا دوليا على مدار السنوات الأخيرة.ومع ذلك، رد خامنئي على دعوة بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس ليس سوى "خداع للرأي العام"، متمسكًا بموقف الرافض لأي محادثات تحت الضغط